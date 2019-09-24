مدرب إيفرتون يتهم لاعبيه "بالاختباء" بعد بداية متواضعة

اتهم ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لاعبيه أصحاب المستوى المتوسط "بالاختباء" بعد بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى إيفرتون من ثلاث هزائم في أربع مباريات بالدوري الممتاز، آخرها أمام شيفيلد يونايتد الوافد الجديد، ليصبح سيلفا على المحك.

وقبل مواجهة شيفيلد وينزداي اليوم الثلاثاء في كأس رابطة الأندية المحترفة طالب سيلفا اللاعبين برد فعل.

وقال سيلفا لوسائل إعلام بريطانية "ليس هذا الوقت المناسب لأي شخص للاختباء.

"قلت ذلك داخل غرفة اللاعبين أيضا (عقب الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد). لا يوجد مكان للاختباء ويجب أن نظهر شخصيتنا بشكل أقوى".

وأضاف "حان الوقت لنلعب كرة القدم ونتحمل المسؤولية أيضا. أنا هنا دائما من أجل المشجعين.. لن أختبئ ولا يمكن لأي شخص أن يختبئ".

وأنفق إيفرتون الملايين هذا الصيف لضم مويزي كين وأليكس ايوبي وأندريه جوميز وفابيان ديلف وجان-فيليب جبامين ويوناس لوسل.

ورغم ذلك يقبع إيفرتون في المركز 14 في الدوري برصيد سبع نقاط من ست مباريات.