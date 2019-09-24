الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مدرب إيفرتون يتهم لاعبيه "بالاختباء" بعد بداية متواضعة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
ماركو سيلفا مدرب
ماركو سيلفا مدرب إيفرتون
وكالات
طباعة
اتهم ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لاعبيه أصحاب المستوى المتوسط "بالاختباء" بعد بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعانى إيفرتون من ثلاث هزائم في أربع مباريات بالدوري الممتاز، آخرها أمام شيفيلد يونايتد الوافد الجديد، ليصبح سيلفا على المحك.
وقبل مواجهة شيفيلد وينزداي اليوم الثلاثاء في كأس رابطة الأندية المحترفة طالب سيلفا اللاعبين برد فعل.
وقال سيلفا لوسائل إعلام بريطانية "ليس هذا الوقت المناسب لأي شخص للاختباء.
"قلت ذلك داخل غرفة اللاعبين أيضا (عقب الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد). لا يوجد مكان للاختباء ويجب أن نظهر شخصيتنا بشكل أقوى".
وأضاف "حان الوقت لنلعب كرة القدم ونتحمل المسؤولية أيضا. أنا هنا دائما من أجل المشجعين.. لن أختبئ ولا يمكن لأي شخص أن يختبئ".
وأنفق إيفرتون الملايين هذا الصيف لضم مويزي كين وأليكس ايوبي وأندريه جوميز وفابيان ديلف وجان-فيليب جبامين ويوناس لوسل.
ورغم ذلك يقبع إيفرتون في المركز 14 في الدوري برصيد سبع نقاط من ست مباريات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يعلق على المظاهرات: أمر عادي.. ومصر كانت فوضى قبل السيسى

منذ حوالي 11 ساعة

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

منذ حوالي 10 ساعة

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

منذ حوالي 10 ساعات

تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح خطة "الفوضى"

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

الصين تبلغ عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

الرئيس نيوز

المتحدثة باسم البرلمان: مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الولايات المتحدة

معيط: لو استمرينا على نفس معدلات النمو سنصبح من النمور الاقتصادية بحلول ٢٠٣٠

طقس الثلاثاء: يوم لطيف نهارًا.. والعظمى في القاهرة 32

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

منوعات

باحثون صينيون: ثوم لابا يمنع نمو البكتيريا

رصد نوعين من الحيوانات البرية النادرة فى الصين

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

كشكول

بالصور.. "التداوي" يتابع الالتزام بالزي المدرسي للمعلم في الوادي الجديد

اليوم.. "اقرأ وربك الأكرم" سابع ندوة لكبار العلماء الأزهر

بالصور.. مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

الصين ومقدونيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمى

الصين تطلق حملة قراءة فى المناطق الريفية

المتينى: الجامعات الأهلية صمام الأمان للتعليم الجامعى بمصر

اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك