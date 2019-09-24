اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى

تعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة.



ويتم خلال عقد الجمعيات العمومية، التي تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد.