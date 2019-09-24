ضبط عنصر شديد الإجرام بحوزته هيروين وسلاح نارى بطنطا

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط عنصر شديد الخطورة من مروجى المواد المخدرة وبحوزتة كمية من الهيروين، وسلاح نارى بقصد ترويع المواطنين.



كان المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية تلقى إخطارا من الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد بتمكن النقيب مهاب مجدي معاون مباحث قسم ثان طنطا من ضبط عنصر شديد الخطورة ويدعى "ع. ي. م" وشهرته عمرو يسري ٥٠ سنة مقيم الظواهري أول طنطا وبحوزته ١٨ لفافة هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين طلقة خرطوش نفس العيار وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة البيع.



تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.