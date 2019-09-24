ترامب: من الممكن إنجاز "الكثير" قبل القمة الثالثة مع كيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بإمكان الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية إنجاز" الكثير" قبل قمة ثالثة محتملة مع الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.



والتقى ترامب نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين. وعندما سئل عن قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحفيين إنه يريد أن يعرف ماذا يمكن أن تحقق.



وأضاف: "الآن يريد الناس أن يروا هذا يحدث. أريد أن أعرف ما الذي سينتج عنها. يمكننا أن نفعل الكثير قبل القمة".



كما أكد ترامب على علاقته مع كيم، مشيرا إلى أنهما عقدا قمتين ناجحتين من قبل.



وقال مون في تصريحاته إن القمة الثالثة بين واشنطن وبيونغ يانغ من الممكن أن تصبح ذات قيمة تاريخية.



وأضاف:" عندما تعقد قمتك الثالثة مع الزعيم كيم، ربما آمل أن تصبح هذه لحظة تاريخية حقا في تاريخ العالم".



واقترح النائب الأول لوزير خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال مسئول في وزارة خارجية كوريا الديمقراطية إن المفاوضات القادمة حول مستوى العمل مع الولايات المتحدة لها أهمية " حاسمة " لمستقبل الحوار بين البلدين.



وتوقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية منذ قمة كيم وترامب في هانوي بفيتنام في أواخر فبراير.