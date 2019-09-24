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عالم

الشرطة اليونانية تفرج عن لبنانى اعتقلته بالخطأ

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:23 ص
الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية
وكالات
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قالت الشرطة اليونانية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في بيان إن اعتقال لبناني فيما يتعلق باختطاف طائرة في عام 1985 كان عبارة عن خطأ في تحديد الهوية.

وذكرت الشرطة أنه تم الإفراج عن الرجل البالغ من العمر 65 عاما دون توجيه اتهامات إليه، وتم إرساله إلى أحد الفنادق في جزيرة سيروس على بحر إيجة، حيث تم احتجازه خلال الأيام الأربعة الماضية.

وألقي القبض على المواطن اللبناني يوم الخميس عند تفقد الجوازات بجزيرة ميكونوس بعد نزوله من سفينة سياحية. وأفادت الشرطة أن هوية الرجل تطابقت مع تلك الموجودة على مذكرة أوروبية أصدرتها ألمانيا بناء على اتهامات تتعلق باختطاف طائرة الرحلة 847 التابعة لشركة "تي دبليو أيه"، والتي قُتل خلالها راكب أمريكي برصاص مختطفين.

ووفقا لبيان الشرطة، لم تتمكن السلطات الألمانية من تحديد هوية المشتبه به وأخيرا قالت بعد ظهر يوم الاثنين إنها لن تسعى إلى تسليم الرجل، التي أشارت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أنه صحفي لبناني.

وجرى اختطاف الرحلة التي كانت متجهة من القاهرة إلى سان دييغو في 14 يونيو عام 1985 بعد توقف في أثينا.

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