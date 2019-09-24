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عالم

رئيس وزراء باكستان يشيد بإنجازات الصين فى تخفيف الفقر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:22 ص
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
وكالات
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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن إنجازات الصين في التخفيف من حدة الفقر مثيرة للإعجاب، مضيفا أن الصين قدمت لباكستان " فرصة كبيرة " لتنمية اقتصادها.

وقال خان في مؤتمر استضافه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن الصين رفعت 700 مليون شخص من الفقر في عدة عقود في إنجاز "لم يحدث في تاريخ الإنسانية من قبل".

وأكد خان لرئيس المجلس ريتشارد هاس خلال حوار ترأسه الأخير أن مساعدات الصين قدمت " فرصة كبيرة " للتنمية في باكستان. " لدينا الآن فرصة لتوطين الصناعة الصينية في باكستان وإدخال التكنولوجيا".

وأضاف أن القضاء على فقر 100 مليون باكستاني يمثل هدفا رئيسيا له وهو ما تعلمه من الصين، مشيرا إلى أن "تركيز الصينيين الرئيسي ينصب على التجارة وخلق الثروة وتحسين مستوى معيشة الناس".

كما فند خان سوء الفهم الذي يكتنف استثمارات الصين في باكستان من خلال الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني ونفى ما يسمى بوجود "تنازلات" وراء التعاون الاقتصادي.

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