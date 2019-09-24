وفاة لاعب كرة السلة الأمريكي إيميت قتلا بالرصاص

نعى النادي الرياضي بيروت حامل لقب الدوري اللبناني في كرة السلة لاعبه الأمريكي السابق أندريه ايميت الذي توفي الاثنين قتلا بالرصاص في دالاس.

وكتب الرياضي في موقعه الرسمي على "فيسبوك": "نعى النادي الرياضي بيروت اللاعب الأمريكي اندريه ايميت الذي لعب وتألق مع الفريق قبل عدة مواسم. وتلقى الرياضي ببالغ الاسى والحزن نبأ وفاة لاعبه السابق الأمريكي اندريه ايميت، خلال وجوده في بلاده".

تابع البيان عن اللاعب الذي حمل ألوانه في 2012 "لقد كان ايميت لاعبا مميزا والنادي الرياضي آلمه الخبر المفجع ونتمنى لروحه ان ترقد بسلام".

وبحسب تقرير للشرطة، كان ايميت (37 عاما) جالسا في سيارته خارج منزله الساعة الثانية والنصف فجر الاثنين عندما اقترب منه شخصان مسلحان. وبعد مشاجرة، فرّ إيميت لكن تم إطلاق النار عليه. وعثر عليه أحد المارة في وقت لاحق لكنه توفي المستشفى.

وذكر بيان لبطولة "بيغ 3" لثلاثة لاعبين ضد ثلاثة على سلة واحدة والتي أطلقها آيس كيوب نجم الهيب هوب "بيغ 3 في حالة صدمة بسبب الوفاة المأساوية والمفاجأة لأندريه ايميت".