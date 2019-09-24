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عالم

رئيس منظمة الصحة العالمية: الرعاية الشاملة حق للجميع

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
وكالات
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أشاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية بإعلان قادة العالم بشأن التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أنه يعلن أن الصحة حق للجميع.

وقال إن "هذا الإعلان يمثل علامة فارقة للصحة والتنمية العالمية"، مضيفا أنه "بقي لدى العالم 11 عاما للإيفاء بالالتزامات المتعلقة بأهدافه التنموية المستدامة. التغطية الصحية الشاملة هي المفتاح لضمان حدوث ذلك".

ووصف الصحة بأنها "حق أساسي" و"وسيلة لتحقيق الازدهار".

وشدد غيبرايسوس أن "الصحة ليست نتيجة للتنمية، بل شرطا أساسيا"، وذلك في أعقاب موافقة قادة العالم على إعلان سياسي يدعو لرعاية صحية شاملة بحلول عام 2030 في اجتماع رفيع المستوى.

وتعد الصحة الجيدة والرفاه أحد أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر أنه "في نهاية المطاف، الصحة هي خيار سياسي"، مضيفا أن الإعلان السياسي الذي تم إقراره للتو هو بيان قوي. وأفاد أن "رؤيتنا ليست توفير الصحة للبعض، بل توفيرها للجميع".

وأشار إلى أن الرعاية الصحية المكلفة تكبل الأسر بالفقر، مما يؤدي بدوره لاستنزاف الإنتاجية. وقال "ليس بوسع أي دولة أن تزدهر إذا كان شعبها عالقا في دوامة الأمراض والفقر".

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