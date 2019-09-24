اليوم.. محكمة أوروبية تصدر حكمها بشأن نزاع ضريبي مع "ستارباكس"

تصدر إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتي دعم حكومي غير قانوني للشركات منهما قضية تضم سلسلة المقاهي الأمريكية "ستارباكس" في هولندا والثانية في لوكسمبورج والذراع المالية لشركة السيارات الإيطالية "فيات".

ومن المقرر أن يصدر قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمهم بشأن الدعاوى المقامة منذ 2015 ضد قرارين للمفوضية الأوروبية يلزم سلسلة المقاهي الأمريكية بدفع تعويضات عن ضرائب غير مسددة تتراوح بين 20 و30 مليون يورو (22 و33 مليون دولار) لكل من هولندا ولوكسمبورج.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والمعنية بمتابعة الالتزام بقواعد المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد، اعتبرت أن هولندا ولوكسمبورج تقدمان معاملة ضريبية تفضيلية لسلسلة المقاهي بما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.