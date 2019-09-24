الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل يرفض التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
لويس إيناسيو لولا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
وكالات
طباعة
أفاد محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء انه اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لاكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا على براءته من تهم الفساد.

ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة ثماني سنوات وعشرة اشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت ادانته في قضايا فساد.

وبعد اكماله سدس مدة العقوبة الإثنين، بات مؤهلا بموجب القانون البرازيلي للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي او شبه المفتوح الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.

لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذين الخيارين من أجل "مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان ضحية" لعملية قضائية مدبرة، وفق ما قال فريق الدفاع عنه في بيان لفرانس برس.

وصوّتت المحكمة العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت ان كان وزير العدل سيرجيو مورو الذي حكم عليه عام 2017 متحيزا.
وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.

ومورو، القاضي النافذ وراء التحقيق بقضية الفساد الكبرى التي تسمى "مغسل السيارات" قبل أن يعينه الرئيس جايير بولسونارو وزيرا في يناير، متهم بالتآمر مع مدعين عامين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 والتي كان مرجحا ان يفوز بها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

أديب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تنظيم الإخوان يعلن البيعة على الجهاد المسلح ضد المصريين

منذ أقل من ساعتين

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالى بويرتوريكو

منذ حوالي 20 ساعة

هكذا هزم المصريون دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

الصين تبلغ عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

رصد نوعين من الحيوانات البرية النادرة في الصين

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

الصين ومقدونيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمي

الصين تطلق حملة قراءة فى المناطق الريفية

المتينى: الجامعات الأهلية صمام الأمان للتعليم الجامعى بمصر

اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك