الصين ومقدونيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمي

وقّعت أكاديمية العلوم والفنون بمقدونيا الشمالية على اتفاقية تعاون علمي هنا اليوم الثلاثاء مع الأكاديمية الصينية للعلوم.



ووُقعت الوثيقة من جانب تاكي فيتي رئيس أكاديمية العلوم والفنون في مقدونيا الشمالية ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم باي تشون لي، باعتبارها أحد نتائج أول اجتماع عمل بينهما.



وبموجب الاتفاقية، ستعمل الأكاديميتان على تعزيز شراكتهما من خلال تبادل العلماء وعقد مؤتمرات مشتركة وإقامة مشروعات بحث تعاونية في مجالي العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.