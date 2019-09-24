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رياضة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقرر استمرار إيقاف روسيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء الإبقاء على إيقاف روسيا عن المشاركة في منافسات اللعبة والمستمر منذ قرابة أربعة أعوام على خلفية فضيحة المنشطات، مع عدم تغيير وضع الاتحاد الروسي لألعاب القوى.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو اليوم، إن "مجلس الاتحاد اعتمد بالإجماع التوصية الأقسى التي تلقاها من مجموعة العمل التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) التي اجتمعت في طوكيو، بالإبقاء على روسيا موقوفة".

وأضاف كو في مؤتمر صحفي بالدوحة عقب الاجتماع الـ 218 لمجلس الاتحاد الدولي للعبة، أن تقارير مجموعة العمل بينت وجود مشاكل متكررة في الاتحاد الروسي وتضاربا في البيانات.

وذكر أن شروط إعادة التأهيل لم تستوف هي الأخرى حتى الآن، ما يؤكد أن الوضع مازال كما هو قبل أربع سنوات، على حد قوله، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للعبة سيعرض قرار إبقاء إيقاف روسيا على كونجرس الاتحاد الدولي.

وأفاد أن (وادا) قامت بتمديد فترة التحقيقات مع الاتحاد الروسي اليوم من أجل الوصول إلى الحقائق، لكن الاتحاد قلق للغاية من عمليات التلاعب وسينتظر نتيجة التحقيقات.

من جانبه، قال الرئيس المستقل لمجموعة فريق العمل التابع للاتحاد روني أندرسن أمام الاجتماع الـ 218 لمجلس الاتحاد الذي عقد بالعاصمة القطرية، إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فلا تزال هناك قضايا رئيسية معلقة تحول دون إعادة تأهيل الاتحاد الروسي لألعاب القوى.

وأضاف أندرسن أن فريق العمل تبين صحة المزاعم الأخيرة بشأن مواصلة المدربين الموقوفين العمل مع الرياضيين، ما يشكك في نزاهة جهود الاتحاد الروسي في مكافحة المنشطات، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للعبة.

وذكر أن هناك مشكلة متكررة للرياضيين واتحادات ألعاب القوى المحلية العاملة مع مدربين موقوفين، والتي تقوض خلق أي ثقافة قوية لمكافحة المنشطات، على حد تعبيره.

لكنه استدرك القول إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الإجراءات التي أبلغ عنها الاتحاد الروسي ستنجح، وبالتالي فلم يتم الوفاء بالشروط المرتبطة بإعادة التأهيل".

ولفت أندرسن إلى أن التحقيقات في البيانات المقدمة من موسكو ما تزال جارية، كما أن هناك تحقيقا جاريا في مزاعم مفادها أن مسؤولين كبار في الاتحاد الروسي تورطوا في تزييف سجلات طبية في محاولة لتفادي انتهاك مكافحة المنشطات المتعلق بلاعب الوثب العالي الروسي دانيل ليسينكو، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي بالإبقاء على إيقاف روسيا بعد ساعات من اجتماع اللجنة التنفيذية لـ (وادا) في طوكيو والذي أكدت اللجنة بعده منح موسكو مهلة ثلاثة أسابيع لتفسير تناقضات في البيانات المقدمة من مختبر طوكيو.

وأعلنت اللجنة أنه إذا ثبت الاحتيال في هذه البيانات، فسينجم عن ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا قبل أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وفرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى عقوبة الإيقاف على روسيا نهاية العام 2015، بعد ما قال إنها " فضيحة تنشيط ممنهج برعاية الدولة"، وتسبب ذلك في إيقاف لاعبيها عن المشاركة تحت راية بلادهم، لكن سمح للرياضيين النظيفين بالمشاركة تحت راية محايدة.

وبحسب الاتحاد، فإن الرياضيين الروس الحاصلين على صفة "رياضي معتمد محايد" من قبل مجلس مراجعة المنشطات، واصلوا المنافسة في المسابقات الدولية، وقد سمح لـ 30 رياضيا بالمشاركة كرياضيين محايدين في بطولة العالم بالدوحة والتي ستقام في الفترة بين بين 27 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

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