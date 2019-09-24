دول فى القارة الأمريكية تفعل معاهدة تستهدف فنزويلا

صوتت دول في القارة الأمريكية لصالح تفعيل معاهدة دفاعية تستهدف فنزويلا استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تسعى للاطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس مادورو.



وكانت الولايات المتحدة قد فعلت في وقت سابق هذا الشهر معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية، منددة بسعي فنزويلا إلى "إشعال صراع".



وخلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت الدول الموقعة على المعاهدة لصالح تفعيلها بغالبية 16 صوتا مقابل صوت معارض، وفق ما ذكر وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز.



وقال هولمز إن المعاهدة ستسمح للدول الأعضاء "بتحديد الأشخاص والكيانات" في نظام مادورو "المتورطين في شبكات إجرامية".



ويعد التصويت أحدث تطور في الأزمة بين مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعترف به أكثر من 50 دولا رئيسا انتقاليا لفنزويلا.