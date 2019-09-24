المركز الأمريكى للأعاصير يتوقع تحول العاصفة لورينزو إلى إعصار

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية لورينزو إلى إعصار فوق المحيط الأطلسي بحلول مساء اليوم الثلاثاء.



وكانت العاصفة على بعد نحو 435 كيلومترا جنوب غربي جمهورية الرأس الأخضر مساء أمس ال‘ثنين مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 85 يلومترا في الساعة.



