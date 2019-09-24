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عالم

ارتفاع حصيلة قتلى تجدد العنف فى إقليم بابوا الإندونيسى إلى 27 شخصا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر مسؤولون إندونيسيون، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى الناجمة عن تجدد أعمال العنف في إقليم بابوا ارتفعت إلى 27 شخصا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإقليمي، إيكو داريانتو، إن 23 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بأعمال شغب في بلدة وامينا يوم الاثنين.

وأحرقت حشود من الأشخاص مبان حكومية ومتاجر أثناء أعمال الشغب التي قال المسؤولون إنها جاءت بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة مفادها أن معلما أدلى بتعليقات عنصرية تجاه سكان بابوا الأصليين.

وقال إيكو إن الضحايا لقوا حتفهم بعدما حاصرتهم النيران وإصابتهم بأسلحة حادة.

وفي حادث منفصل، قتل أربعة أشخاص بينهم جندي وأصيب 10 آخرون يوم الاثنين في اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب من المحتجين في جايابورا، على بعد نحو 250 كيلومترا من وامينا، حسب إدارة الصحة الإقليمية.

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