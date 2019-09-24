ميسى يعلق على جائزة الأفضل: "هناك أشياء أهم"

قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يعد أمرا جميلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البطولات الجماعية أفضل.



وأكد ميسي، في تصريحات بعد التتويج بالجائزة، أنه يقدم الشكر لكل من الذين ساهموا في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب، مضيفًا: "أشعر بالامتنان للفوز بتلك الجائزة، لكن الجوائز الفردية تعد ثانوية وأهم شيء هو البطولات الجماعية للفريق".



واستطرد قائلا: "إنها ليلة مميزة لي أنا محظوظ أني أجلس بجانب زوجتي ولدي اثنان من أبناني يحضران للمرة الأولى، تياغو حضر مرة من قبل لكنه لا يتذكر بالطبع، أنا سعيد أنني أراه هنا يتمتع بالليلة هذا شيء فريد بالنسبة لي".



واختتم حديثه بالقول: "أبنائي يحبان كرة القدم يتابعون اللاعبون يلتقطون الصور معهم، وهي ليلة خاصة لهم ولي شكرا لكم".



وتوج ميسي بجائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لموسم 2018-2019، للمرة الأولى في تاريخه، في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.



وتفوق النجم الأرجنتيني على كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وفيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا.



وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني لموسم 2018-2019، كما حصد الميدالية البرونزية مع الأرجنتين في كوبا أميركا.



يذكر أن "البرغوث" سجل 51 هدفا وصنع 22 في 50 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات، خلال الموسم الماضي.