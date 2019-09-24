الصين تطلق حملة قراءة فى المناطق الريفية

انطلق موسم قراءة خاص اليوم الثلاثاء لتعزيز القراءة الرقمية والتقليدية في المناطق الريفية.



وسيتم تنفيذ 7 أنشطة رئيسية من ضمنها قراءة المواضيع المختلفة والقراءة المشتركة ومبيعات الكتب في المكتبات الموجودة في القرى في جميع أنحاء البلاد.



وتم إنشاء ما مجموعه 587 ألف مكتبة من هذه المكتبات بحلول نهاية عام 2018، في إطار مشروع المكتبة الريفية الذي بدأ على نطاق واسع في عام 2007.



وتم توفير أكثر من 1.16 مليار كتاب لهذه المكتبات.



ومن بين هذه المكتبات الريفية تمت ترقية 125 ألف مكتبة لتوفير خدمات القراءة الرقمية.