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اقتصاد

ماكرون يدعو إلى تضمين أجندة تغير المناخ فى السياسات التجارية والمالية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الدول تضمين أجندة المناخ في سياساتها التجارية والمالية.

جاء ذلك خلال دعوته لجهود عالمية مشتركة للتحرك بقوة من أجل كبح آثار التغير المناخي.

وأوضح خلال قمة التحرك من أجل المناخ، بالجمعية العامة بالأمم المتحدة "نحن بحاجة إلى أجندة تجارية متطابقة مع أجندتنا للمناخ"، مناشدا الدول بجعل قضية التغير المناخي في صلب الاهتمام، وتجنب استيراد السلع التي تزيد تلوث الكربون، أو تمويل معامل ملوثة في بلدان أخرى.

وأكد: "أنه من الضروري لكل واحد منا أن يتبع، في إطار أجنداته التجارية والمالية، هذا النمط من التفكير"، مناشدا الدول أيضا بزيادة إسهاماتها لصندوق المناخ الأخضر، الذي يساعد الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الممارسات الرامية لتخفيف آثاره.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والدنمارك والسويد قد ضاعفت مؤخرا مساهماتها، مؤكدا "نحن الآن عند 7 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن الهدف هو 10 مليارات دولار، لتعويض انسحاب الولايات المتحدة.

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