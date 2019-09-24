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عالم

مصرع 3 أشخاص وفقدان 2 إثر غرق قارب فى ميانمار

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت هيئة خدمات الإطفاء اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، واعتبر شخصان في عداد المفقودين إثر غرق قارب في منطقة تانينثاري جنوبي ميانمار.

واصطدم قارب بخاري يحمل 16 شخصا ليلة الأحد بجذع شجرة في طريقه من قرية تاوتان إلى قرية وارييت على نهر تانينثاري قبل أن ينقلب ويغرق.

وخلال عمليات البحث والإنقاذ التي قام بها رجال الإطفاء وسكان القرى المجاورة، تم انتشال جثتين ليلة الأحد وتم العثور على جثة أخرى يوم الاثنين.

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