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عالم

الشرطة البنغلاديشية تداهم مخبأ مسلحين وتعتقل 3 مشتبه بهم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قامت وحدة من الشرطة البنغالية، مختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بمداهمة مخبأ مسلحين بضواحي العاصمة دكا، فجر اليوم الثلاثاء.

وخلال المداهمة، تم اعتقال 3 على الأقل ممن يشتبه بعلاقتهم (بجماعة المجاهدين البنغالية الجديدة)، وهي جماعة ميليشيات مسلحة محظورة.

وصرح منير الإسلام، رئيس وحدة الشرطة الخاصة، للصحفيين، بأن قوات الأمن طوقت مبنى في ضاحية نارايانغاني، خارج دكا، بعد أن اشتبهت بأنه مأوى للمسلحين، فجر اليوم.

وقال إن المسلحين المعتقلين لهم علاقة بالتفجيرات الأخيرة بالبلاد.

وأشار إلى أن المبنى كان يستخدم "كمختبر لصنع المتفجرات" لهذه الجماعة، التي استهدف قوات الشرطة بالأشهر الأخيرة، بسبب اعتقال وقتل مسلحين آخرين.

وفي أعقاب التفجيرات التي استهدفت مقهى في الأول من يوليو 2016، شنت بنغلاديش سلسلة من العمليات الواسعة النطاق ضد الميليشيات المسلحة.

يذكر أن جماعة المجاهدين البنغالية الجديدة هي فرع من جماعة محظورة تحمل اسم جماعة المجاهدين البنغالية، وهي مسئولة عن هجوم على متجر معجنات هولي ارتيسان، حيث قتل خلاله 20 رهينة، معظهم أجانب.

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