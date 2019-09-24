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اقتصاد

مؤشر نيكى يرتفع 0.07% فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.07 % مسجلا 22095.35 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % ليصل إلى 1618.02 نقطة.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنه يتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقًا تجاريًا في نيويورك؛ حيث يحضران الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في تصريحات أوردتها قناة (فوكس نيوز) الأمريكية: "يبدو أننا سنوقع شيئًا ما في اليومين المقبلين بخصوص الزراعة والإنتاج"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد ترامب، الأسبوع الماضي، أن إدارته توصلت لاتفاق "مبدئي" مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن منتصف سبتمبر الجاري أن إدارته توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع اليابان بشأن الحواجز الجمركية، معربًا عن الأمل في إبرام الاتفاق خلال "الأسابيع المقبلة".

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