الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يرفض مساعى ماكرون للوساطة فى النزاع مع إيران

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.

وأكد ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "نحن لا نحتاج إلى وسيط، (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء"، موضحا أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.

وكانت قد قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".

وأضاف البيان أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".

وقال إن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة الى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف".

وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن بلاده تستبعد إمكانية التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية مدعيا أن الشركاء الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015- بحسب زعمه.

وقال ظريف على تويتر إن عجز بريطانيا وفرنسا وألمانيا "عن الوفاء بالتزاماتها بدون إذن الولايات المتحدة واضح منذ مايو 2018...لا اتفاق جديدا قبل الالتزام بالاتفاق الحالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

هكذا هزم المصريون دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

منذ حوالي 5 ساعات

مدراء الشركات الأمريكية: السيسى نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به العالم

منذ ساعتين

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالى بويرتوريكو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

الصين تبلغ عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

رصد نوعين من الحيوانات البرية النادرة في الصين

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

الصين ومقدونيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمي

الصين تطلق حملة قراءة فى المناطق الريفية

المتينى: الجامعات الأهلية صمام الأمان للتعليم الجامعى بمصر

اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك