إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

قالت السلطات الأمنية العراقية إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.



وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة.