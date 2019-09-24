زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالى بويرتوريكو

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع شمالي بويرتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



ولم ترد بعد تقارير عن ضحايا أو أضرار جراء الهزة التي قالت الهيئة إنها وقعت على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترا تقريبا من منطقة إيزابيلا في بويرتوريكو.



