"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة"للدستور"، أنه سيسود حاليًا طقس مستقر لطيف على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، معتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة، يكون مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا على أنحاء البلاد كافة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.