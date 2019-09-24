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حوادث

حجز عاطلين يمارسان أعمال البلطجة بالسلام لحين وصول التحريات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة السلام، حجز عاطلين ضبط بحيازتهم على أسلحة نارية وذخائر لاستعراض البلطجة بمنطقة السلام لحين وصول التحريات الأمنية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين ناريين وذخائر بقصد ممارسة أعمال البلطجة في السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بضبط عاطلين بحوزتهما بندقية آلية، وطبنجة عيار 9 مم، و30 طلقة مختلفة الأعيرة، وبمواجهتمها اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطني المنطقة محل سكنهما.

تم تحرير المحضر رقم "6893" وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.

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