اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

تنطلق في الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم٬ بمركز سينما الحضارة٬ بمقرها الكائن خلف المسرح الكبير بالأوبرا٬ ورشة مجانية بعنوان "أساسيات المكان السينمائي"، بالتعاون مع دكتور نادر محمد على حسن رفاعي ـ مدرس النقد السينمائى بالمعهد العالى للنقد الفنى٬ بأكاديمية الفنون.



تتضمن الورشة عدة موضوعات من بينها: مفهوم المكان السينمائي٬ أنواع المكان السينمائي٬ دلالة المكان فى الفيلم السينمائي٬ السينما المصرية والمكان الفيلمى.



وتعتبر السينما دون شك من أبرز الفنون التي تبرز فيها أهمية وضرورة المكان.. ولعل في طبيعة هذا الفن نفسه والمعتمد أساسا على الكاميرا كأداة ناقلة ومصورة للواقع، ما يفرض هذه الأهمية بحيث يستحيل تصور فيلم سينمائي بمعزل عن المكان. ولهذه الأهمية وجهان كما هو الشأن بالنسبة لأي عنصر فني آخر، فهي بقدر ما توفر من إمكانيات كبرى وآفاق أرحب للإبداع والتخييل، بقدر ما تلقي على المخرج تبعات كبرى حول ضرورة التعامل الجيد والإبداعي الأصيل مع المكان.