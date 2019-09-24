حبس المتهمين بسرقة محل ملابس بالزيتون

قررت نيابة الزيتون، حبس تشكيل عصابي، بتهمة سرقة محل ملابس جاهزة في منطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هم "عاطف. م"، و"عماد. ف" و"طارق. ع"، عاطلين، اعترفوا بسرقة 23 ألف جنيه من داخل محل للملابس الجاهزة في منطقة الزيتون، وقاموا بتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل محل ملابس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بسرقة المحل، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات من البضائع، وتحرر المحضر اللازم رقم "6681"، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بما سبق.