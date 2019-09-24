حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين، هم: "مصطفى. م"، 29 سنة، عاطل، ومسجل في قضايا سرقة، و"ولاء. أ"، 25 سنة، عاطل، "حمدى ك"، 33 سنة، عاطل، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس تحت تهديد السلاح الأبيض، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس بسرقتهم بالإكراه بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وحرر المحضر اللازم رقم "4589" وتولت النيابة التحقيقات.