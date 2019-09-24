الليلة.. "هنا القاهرة" احتفالية بذكرى ميلاد سيد حجاب

يحتفل صالون مصر المبدعة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب وذلك على المسرح الصغير، حيث تقام أمسية بعنوان "هنا القاهرة" تتناول المشوار الفنى المشرق للمبدع الراحل وأهم وأشهر أعماله. وتستضيف أرملته ميرفت الجسرى والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويتخللها فقرات فنية للفنان ماهر محمود وفرقته الموسيقية.



يذكر أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهوالشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، وتعاون مع كبار الملحنين مثل عمار الشريعي وبليغ حمدى كما تغنى بكلماته أشهر المطربين٬ عرف بكتابة أشعار تترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها: ليالى الحلمية٬ المال والبنون٬ بوابة الحلوانى والوسية وغيرها.