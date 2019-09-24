انتداب المعمل الجنائى لفحص أسلحة ضبطت بحوزة 15 متهمًا بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإنتداب المعمل الجنائى لفحص كمية من الأسلحة النارية التى تم ضبطها بحوزة 15 متهما فى مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة، وذلك لكتابة تقرير واف عنها؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.



وكانت النيابة تحفظت على الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين وهى عبارة عن 10 فرد خرطوش، و5 طبنجات، وبندقية آلية، بالإضافة إلى 23 طلقة بدون ترخيص.



وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، تستخدم فى ارتكاب الجرائم، والمشاجرات، والبلطجة، وفرض السيطرة على المواطنين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.