كتاب "يافا والمنهج النبوى فى المواساة".. جديد الدار العربية

تحت عنوان "المنهج النبوي في المواساة" صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب من تأليف سمية حامد البار. يسعى هذا الكتاب إلى تأصيل السُّنَّة النبوية للمواساة، وتقديم منهج متميز في جميع الجوانب المادية والمعنوية والنفسية كما أنّه يُسهم في تصنيف الأحاديث المتعلِّقة بالمواساة تصنيفًا موضوعيًّا، ويُقرِّب السُّنَّة النَّبويَّة لأهل الاختصاصات والعلوم الأخرى ويقترح وسائل لتطبيق المنهج النبوي في المواساة.



في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت للكاتبة٬ ذبال قندس٬ رواية بعنوان "يافا.. حكاية غياب ومطر" ومن أجوائها نقرأ:" أنا لك حين يكون الوطن لنا، أنا وفلسطين لك حين تداعب قدميك رمل الشواطئ، فتكون الأمواج موسيقى إحتفاء بك، أنا لك حين يزهر الياسمين في حديقة منزلنا وحين يفوح اللوز على جبال المدينة. أنا لك حين تلامس جباه المصلين تراب المسجد الاقصى في صلاة طاهرة.