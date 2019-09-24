اعترافات متهم بترويج الاستروكس: "بصرف على عائلة من 7 أفراد"

اعترف المتهم" نادر. س " 29 سنة بترويج المواد المخدرة التي ضبطت بحيازته بقصد الربح والكسب الغير مشروع منها، مبررًا ضيق حالته المادية وإنفاقه على عائلته المكونة من 7 أفراد، وأرشد المتهم عن باقي معاونيه، وجاري ضبطهم، واعترف المتهم أمام النيابة بحيازته 350 جرامًا من مخدر الاستروكس، و20 جرامًا من الحشيش، وأمرت نيابة النزهة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، قد قاموا بالقبض على شخص بحوزته 350 جرام مواد مخدرة في النزهة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة تابعة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 350 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرر محضر رقم "7085 " وتولت النيابة التحقيق.