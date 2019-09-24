الليلة الكبيرة وأطفال كورال أوبرا الإسكندرية فى حفل جديد اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء٬ حفلا فنيا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتدريب كل من: المطرب أيمن مصطفى٬ والمطربة ندى غالب٬ المطربة مى الجبيلى.



يتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة رائعة من أجمل الأغانى منها دنجى دنجى أداء المجموعة. يا حضرة العمدة أداء جويرية حمدى. ميدو أداء فيروز أيمن.. ديما محمد.. جنى، أحسن ناس أداء شهد ياسر.. ملك مجدى.. لامار.. نادين نشأت.. نهر خالد.. حنين شاهين.. يوم أجازتنا أداء المجموعة.



أما الفاصل الثانى من الحفل يقدم الكورال رائعة "أوبريت الليلة الكبيرة" الأوبريت كلمات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، ألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وعرائس لـ"ناجي شاكر"، وأخرج العرض مسرحيًا المخرج الراحل صلاح السقا.