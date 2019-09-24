تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

جدل كبير الفترة الحالية حول علاقة الفنانة شيري عادل بالداعية والمنتج معز مسعود، وذلك منذ إعلان زواجهما من عام تحديدا بعد انتهاء موسم رمضان الماضي ومنذ ذلك الحين والشائعات تحاصرهما إلى أن أعلنت شيري مؤخرا عن انفصالها الرسمي من معز ولكن علاقة الصداقة مستمرة بينهما.



وفي افتتاح مهرجان الجونة منذ عدة أيام ظهر الثنائي على الريد كاربت بصحبة بعض ليتسأل الجميع مرة أخرى: هل عادوا لبعض مرة أخرى أم أنهما أصدقاء فقط كما قالت شيري؟.. "الدستور" خلال تواجدها في مهرجان الجونة رصدت عدة مواقف للثنائي تؤكد عودتهما لبعض مرة أخرى.



شيري عادل ومعز مسعود حضرا مهرجان الجونة على متن طائرة واحدة، كما أنهما حضرا للسجادة الحمراء سويًا وتواجدا في مدينة الجونة لمدة 5 أيام، وخلال هذه الفترة لم يفارقا بعض نهائيا حتي فى السهر والخروجات كانا يجلسلان معا بمفردهما، كما أنهما غادرا مهرجان الجونة معا، حيث سافرا على طائرة واحدة وخرجا من الفندق سويا.