اليوم.. محكمة النقض تعقد الجمعية العمومية العادية

تعقد محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية لها، برئاسة المستشار عبد الله عصر، وهى أولى الجمعيات للمحكمة التى تعقد برئاسة عصر منذ توليه مهام منصبه كرئيسا للمحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى فى يوليو الماضى.



وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل، ويبنى فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده، فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.



ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.



وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.