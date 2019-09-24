حبس المتهمين بسرقة 7 دراجات بخارية بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "سلامة. ج "، "محمد. م" عاطلين، اعترفا أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية بمنطقة القاهرة الجديدة، وأقروا بسرقة 7 دراجات بخارية وقاموا ببيعهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأقروا بسرقتهم لعدد 7 دراجات، وبيعها، وحرر المحضر اللازم 2286، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بما سبق.