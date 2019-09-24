الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة امن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، لعلى بطيخ طبيب هارب ويحيي موسى طبيب هارب، والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحمود فتحي بدر مهندس هارب واحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحي هارب، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم "هارب" 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية "محبوس"، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب هارب ومصطفىمحمود الطنطاوى 24 سنة طالب "هارب" لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمنالإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امنالإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

هكذا هزم المصريون دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

منذ حوالي 10 ساعة

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات الإرهابيين المكلفين بمراقبة استراحة المعمورة لاغتيال السيسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح خطة "الفوضى"

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

8 نصائح للحماية من "عدوى بداية الدراسة"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

تقنية التعرف على الوجهة أحدث اختراعات الصين في مترو

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

ورش فنية عن الثوب السيناوي بثقافة شرم الشيخ (صور)

‎ثقافة جنوب سيناء تناقش "مكافحة الفساد" برأس سدر

"أهمية القراءة والتعليم" بثقافة القاهرة

وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يتابعان تدريبات "ابدأ حلمك"

صفحتنا ع الفيس بوك