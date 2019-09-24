مدراء الشركات الأمريكية: السيسى نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به العالم

أعرب المدراء التنفيذيون لكبرى الشركات الأمريكية عن فخرهم بأن يكونوا شركاء مع الحكومة المصرية في البرنامج الناجح للقضاء على فيروس سي، والعمل فى مختلف نطاقات الرعاية الصحية.



جاء ذلك خلال حفل عشاء للرئيس السيسي مع المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية بنيويورك.



وقال عدد من المديرين للرئيس السيسي: "نهنئكم على استكمال هذا المشروع الكبير الذي يعتبر إنجازًا كبيرًا للمواطنين المصريين".



وأضاف رئيس شركة أمريكية: "نثق في قدرة مصر على تكرار النجاح الذي تم تحقيقه في القضاء على فيروس سي في أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".



فيما أكد رئيس شركة أمريكية آخر أن الرئيس السيسي مثال حي للعالم للإرادة السياسية والريادة، وأصبح نموذجًا يجب أن يحتذى به في العالم.



وكان الرئيس السيسي أكد أن مصر قامت بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ورؤية واضحة، كما وضعت استراتيجية طموحة لتصبح البلاد مركزًا إقليميًا للطاقة.



وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي انتهت بنجاح كبير من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحققت معدلات اقتصادية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.



وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة تواصل عملها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.