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اقتصاد

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
تكييفات- أرشيفية
تكييفات- أرشيفية
سيد ابراهيم
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شهدت الأسواق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها: أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما - بارد وساخن - 8400 جنيه، فيما سجل سعر شارب 2.25 حصان إسبليت - بارد وساخن - إستاندرد 10.950 جنيه، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت - بارد وساخن - بريميم 12.600 جنيه، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه.

بينما سجل سعر تكييف يونيون أير - ساخن وبارد - 1.5 حصان 6.555 جنيه، وسجل سعر تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط 1.5 حصان 7.500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، أخصائي تبريد وتكييف بإحدى التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، ومن أهمها: اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع الغير معروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

وأشار "حسين" إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلاتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:
- تكييف 1 حصان، يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربع.
- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.

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