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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ63.44 دولار للبرميل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:40 ص
نفط- أرشيفية
نفط- أرشيفية
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، وذلك بعد تصريحات من وزارة الطاقة السعودية، بأنه سيتم استئناف العمل بكامل طاقته، لتعويض الفاقد من الإنتاج الناجم عن هجوم على منشأتين نفطيتين بالكامل وفي وقت أسرع مما توقعه بعض المتعاملين.

واستعادت المملكة العربية السعودية، نحو 75% من فاقد إنتاج النفط الخام، وكان النفط ارتفع في وقت سابق من الجلسة مدعومة بشكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا إلى 63.44 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 58.42 دولار للبرميل.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قال فى تصريحات له أمس الأثنين، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى رد مشترك. وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران التي تنفي مسؤوليتها.

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