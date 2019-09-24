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مصر

الرئيس السيسى: مصر انتهت بنجاح كبير من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ورؤية واضحة، كما وضعت استراتيجية طموحة لتصبح البلاد مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف الرئيس السيسي فى حفل عشاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المدراء التنفيذيين لكبري الشركات الأمريكية بنيويورك، أن مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي انتهت بنجاح كبير من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحققت معدلات اقتصادية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

وأكد أن الحكومة تواصل عملها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن مصر أصبحت نقطة الانطلاق للسوق الأفريقية، قائلا: "لو استطعنا عمل ربط حقيقي بين دول القارة كطرق وسكك حديدية ستكون عوائد ذلك بالمليارات وسيعود بالنفع الكبير علي أفريقيا".

وشدد الرئيس السيسى، على اهتمام مصر بتعميم مبادرة القضاء علي فيروس سي على مستوي أفريقيا، بعد نجاحها المبهر في مصر.

وقال الرئيس- إنه بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي طرح هذه المبادرة، مؤكداً دعم منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الإرادة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي: "يهمنا مصلحة أشقاءنا في الدول الأفريقية".

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