غدا.. غلق المدخل الرئيسى لمدينة بدر لتنفيذ قطار المونوريال

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم غلق المدخل الرئيسى للمدينة الواقع على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، المتجه إلى مزلقان شريط السكة الحديد للقطار بجوار طريق "جينيفا" لمدة لن تقل عن "5" شهور.



وقال "مندور"، في تصريحات له، إنه تم التنسيق مع الجهات المسئولة والشركة المنفذة عن تطوير ورفع كفاءة مدخل المدينة من على طريق الإسماعيلية، لتحديد موعد الغلق بدايةً من غدًا الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري؛ لغلق المدخل فى الاتجاهين "الدخول والخروج" وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الأعمال بعد (5) شهور تقريبا.



وأوضح أن السبب فى ذلك أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة "النقل والمواصلات" للطريق، وبناء على طلب شركة "المقاولون العرب" المنفذة للمشروع، التى ستستمر لأكثر من (5) شهور وتعارض الدخول والخروج إلى المدينة من على مدخل طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحرواى، حتى يتم الانتهاء من أعمال نفق "هليوبوليس" الجديد وكبرى القطار المكهرب الذى يوجد به أعمال التنفيذ وتطوير المزلقان.