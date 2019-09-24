القبض على المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالمرج

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بقسم شرطة المرج، في القبض على عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة المرج.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة بلاغًا من الأهالي تفيد سرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وهم "محمد ع "، "إبراهيم ح " عاطلين، وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية من متحصلات سرقتهم، وبسؤالهما اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج وأقروا بسرقتهم لـ4 شقق سكنية بأسلوب مراقبة السكان وكسر الباب وحرر المحضر اللازم رقم "2817"قسم شرطة المرج وتولت النيابة التحقيقات.