اليوم.. بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات "جنة" و"سكن مصر"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.



وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسجيل البيانات والحجز من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن: (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).