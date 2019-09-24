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حوادث

فحص عينة من مواد مخدرة ضُبطت بحوزة عاطلين بالمطرية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:17 ص
مواد مخدرة- أرشيفية
مواد مخدرة- أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المطرية الجزئية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزه عاطلين للمعمل الجنائي لفحصها.

وكان قد نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة لعملائهما في المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي يفيد ببيع عاطلين مواد مخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض عليهما وبحوزتهما 175 جرام هيروين وحشيش و180 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وبسؤالهما اعترفا بترويجهما للمواد المخدرة بدائرة القسم بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم "5922" قسم شرطة المطرية، وتولت النيابة التحقيق.

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