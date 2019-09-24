حبس صاحب مصنع لحيازته شوكلاته مجهولة المصدر

قررت نيابة السلام حبس صاحب مصنع، بتهمة حيازة 3 أطنان شيكولاتة مجهولة المصدر في السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة التموين، مفاده ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لحيازته 2 طن و836 كيلو جرام شيكولاتة منتج نهائي معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، و2 طن و195 كيلو جرام "جلى، كاكاو، شيكولاتة خام، سوداني، زيت طعام، مكسبات طعم"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



تم تحرير محضر رقم " 1873 " قسم شرطة السلام أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.