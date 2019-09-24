بنى سويف الجديدة: طرح مناقصتان لتنفيذ أعمال المرافق ومحطات المياه

أعلن المهندس أشرف عبدالغني، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن طرح مناقصتان لتنفيذ أعمال المرافق من محطات مياه وصرف صحي وفرمة للطرق بالحي العاشر والحادي عشر بمنطقة 110 أفدنة لتعاونيات البناء والإسكان بالمدينة، فضلا عن تنفيذ جزء من أعمال المرافق من خلال المياه وصرف الصحي وإعادة تطوير الطرق بالحي الـ13 لوزارة التجارة الداخلية بالمدينة من خلال المناقصة الثانية.



وأضاف "عبدالغني"، في تصريحات له، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سدد مبلغ 2000 جنيه لكل مناقصة على حده، لافتًا إلى أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وأخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز.



وأوضح أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقمة 600 ألف جنيه للمناقصة الأولى، و650 ألف جنيةه للمناقصة الثانية ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده، مشيرًا إلى أن جلسة الاستفسارات الفنية تعقد يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف للمناقصتين خلال يومي 23، و24 أكتوبر المقبل.