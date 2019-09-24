الأوقاف: إضافة المجلس العلمى إلى أنشطة الأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المجلس العلمي ضمن أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأحد أهم الأنشطة العلمية الجديدة للمجلس، وذلك في بداية أكتوبر الجاري.



وأضافت الوزارة أنه سيكون هناك لقاء شهريًا بحضور نخبة مختارة من العلماء والكتاب والمثقفين في نقاش علمي حر حول قضية الشهر العلمية، التي يتم اختيارها بعناية في أهم قضايا الفكر الإسلامي المعاصرة، خاصة ما يتصل بتجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وفقه الواقع والمستجدات وتحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ومقتضيات فقه بناء الدولة الحديثة والعصرية، وسبل الحفاظ عليها وتقوية شوكتها، وتعزيز وترسيخ الانتماء الوطني والحوار الحضاري والثقافي وفقه العيش المشترك.



يأتي ذلك إطار سعي وزارة الأوقاف المصرية الدائم إلى إحداث حراك فكري وعلمي وثقافي مستمر.