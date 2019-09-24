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حوادث

اعترافات المتهمين بانتحال صفة "رجال شرطة" لسرقة سيارات النقل بالنهضة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة السلام حبس 3 متهمين لانتحالهم صفة رجال الشرطة وذلك لسرقة سيارات النقل بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، هم: "وليد. ع"، 28 سنة، عاطل، ومتهم في قضية سرقة بالإكراه، و"محمود. ز"، 29 سنة، عاطل، ومتهم في قضيتين سرقة السيارات، و"طارق. م"، 28 سنة، عاطل، وأقر المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة سيارات النقل بطريق بلبيس الجديد بمنطقة النهضة.

وأقرالمتهمين بقيامهم بتفصيل زى الشرطة لدى "م.ع"، صاحب محل ملابس بمنطقة عزبة النخل "جارى ضبطه"، وتأجير السيارة المستخدمة في عمليات السرقة من "ن.ح"، حسن النية، واعترفوا بسرقتهم لـ3 سيارات نقل محملة بملابس داخلية وأطفال، وذلك بعد مداهمة السيارات أثناء خروجهم من منطقة المصانع بالسلام.

وأضاف المتهمين: "نقوم بإيقاف السيارات بطريق بلبيس الجديد؛ نظرا لأنه طريق نائى وخالى من السكان، ونطلب من سائقها الرخص وتفتيش السيارة، وبمجرد نزولة من السيارة نرفع بوجهه الأسلحة النارية والبيضاء ونطلب منه ترك السيارة".

وأضاف المتهمين: "قمنا ببيع البضائع المسروقة لدى تجار الجملة بمنطقة المرج والسلام، وقمنا بتفكيك السيارات، وبيعها خردة وقسمنا المبالغ علينا بالتساوى وأنفقناها على أغراضنا الشخصية".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام ثانى تفيد بقيام 3 أشخاص بانتحال صفة رجال الشرطة وقاموا بسرقة سيارتهم النقل المحملة بالبضائع وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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